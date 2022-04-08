قبل ظهورهما سويا في رمضان 2022.. 3 أفلام تجمع بين هند صبري وأحمد السقا

تصدر اسم النجمين هند صبري وأحمد السقا تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورهما سويًا في إعلان أحد المنتجات السياحية، إذ شهد الإعلان الحديث عن ذكريات رمضان من فوازير ومسلسلات، وحرص الإعلان على الجمع بين أكثر من جيل للحديث عن ذكريات رمضان، كما شارك به أيضًا كل من: سيمون، حميد الشاعري، هشام عباس، ليلى أحمد زاهر.

أعمال جمعت بين هند صبري وأحمد السقا

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يجتمع فيها الفنانين هند صبري وأحمد السقا، إذ اشتركا في 3 أفلام من قبل، وهم: فيلم «الجزيرة» الجزء الأول، و «الجزيرة» الجزء الثاني، وفيلم «إبراهيم الأبيض».

وفي السطور التالية أبرز المعلومات عن تلك الأعمال التي جمعتهما:

فيلم الجزيرة الجزء الأول

عرض فيلم الجزيرة الجزء الأول للنجمين هند صبري وأحمد السقا عام 2007، وكانت أحداث الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية حول تاجر المخدرات الخارج عن القانون «عزت حنفي».

حيث كانت تدور أحداث فيلم الجزيرة حول منصور تاجر مخدرات وأسلحة في إحدى قرى الصعيد، والذي يمارس عمله بتسهيلات من الشرطة متمثلة في الضابط رشدي الذي يقوم بدوره الفنان خالد الصاوي، مقابل أن يمده بالمعلومات التي يحتاجها عن جماعات إرهابية في المنطقة، ولكن ينتهي الجزء الأول بتمكن «رشدي» من القبض على منصور، ولكنه يهرب أثناء صعوده على سلالم المحكمة.

فيلم الجزيرة الجزء الثاني

أما الجزء الثاني من العمل عرض عام 2014، وتدور أحداثه بعد ثورة 25 يناير، بعد القبض على منصور مجددًا، ويحكم عليه بالإعدام يقوم بالهرب من السجن وقت الفوضى التي سببتها الثورة، ليجد أن حبيبته القديمة والتي تقوم بدورها هند صبري أصبحت كبيرة الجزيرة، فيدخل في صراعات كثيرة معها ومع عائلات أخرى تتصارع على الجزيرة.

فيلم «إبراهيم الأبيض»

تم عرض فيلم «إبراهيم الأبيض» عام 2009، ودور أحداث الفيلم حول إبراهيم الأبيض، الذي يرى مشهد مقتل والده على يد عصابة وهو طفل ويظل هذا المشهد محفورا في رأسه، ليتجه إلى بيع المخدرات.

كما ظهر «السقا» معها في حلقة من حلقات مسلسلها «عايزة أتجوز» كضيف شرف عام 2010، إذ جسد دور ضابط شرطة.