هند صبري تكشف سبب غيابها عن حفل زفاف شام الذهبي: كنت بصور

غابت الفنانة هند صبري عن حضور حفل زفاف شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، والذي أقيم مساء أمس الجمعة، في أحد الفنادق المطلة على الأهرامات بحضور عدد كبير من الفنانين، وكشفت عن السبب وراء غيابها عن حفل زفاف شام الذهبي من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «انستجرام»، قالت فيه: «شام وأحمد.. منعني التصوير المكثف من مشاركتكما هذا اليوم السعيد المبارك المليء بالمشاعر الجميلة الطيبة كقلوبكما الصافية».

هند صبري تغيب عن فرح شام الذهبي لهذا السبب

وتابعت «هند» قائلة: «قلبي يرقص بالفرحة كلما يراكي سعيدة ياشام ياملاك أتمنى لك ولأحمد حياة هنيئة سعيدة الله يسعدك ياشام على قد قلبك الحنون ويخليلك صولا وإخواتك وعزوز وكل العائلة الكريمة.. ويملأ حياتكما كلها أفراح يارب ألف مليون مبروك ياغاليين».

تفاصيل حفل زفاف شام الذهبي

يذكر أن شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، احتفلت بحفل زفافها مساء أمس الجمعة، في أحد الفنادق المطلة على الأهرامات، وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة إليسا، والفنان تامر حسني، اللذان حرصا على تقديم عدد كبير من الأغاني الخاصة بهم خلال الحفل، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

كما حضر أيضًا ليلي وملك أحمد زاهر، ورامي صبري ومنى الشاذلي ورضوي الشربيني، وعدد كبير من الفنانين والملحنين والشعراء.

وكانت من اللقطات المميزة خلال حفل الزفاف، هو بكاء الفنانة أصالة تأثرًا برؤيتها لابنتها شام الذهبي، وهي بفستان الزفاف والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.