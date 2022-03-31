قبل الاختيار 3.. أحمد السقا يظهر بدور الضابط في 4 أعمال درامية

ظهر الفنان أحمد السقا في برومو مسلسل الاختيار الجزء الثالث بدور ضابط مخابرات حربية، يحاول هو وزملاؤه التصدي للعمليات الإرهابية، وحالة عدم الاستقرار التي كانت منتشرة وقت حكم الإخوان، كما أبرز البرومو دور القوات المسلحة والشرطة في إعادة الأمن للبلاد مرة أخرى، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يجسد فيها السقا دور الضابط خلال مشواره الفني، إذ جسد من قبل دور الضابط في عدة مسلسلات مختلفة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز أدوار الضابط التي قدمها السقا قبل مسلسل الاختيار 3:

- خطوط حمراء

جسد الفنان أحمد السقا دور الضابط حسام الهلالي، خلال أحداث مسلسل «خطوط حمراء» الذي عرض في السباق الرمضاني عام 2012، وكان يحاول محاربة الفساد حتى ذبح أعداؤه زوجته ولفقوا قضية رشوة له ليدخل السجن، وبعد خروجه تحول لشخص آخر يحاول الانتقام لزوجته.

مسلسل «خطوط حمراء» بطولة أحمد السقا، أحمد رزق، منذر رياحنة، يسرا اللوزي، رانيا يوسف، دينا فؤاد، أروى جودة.

- لحظات حرجة

وظهر أحمد السقا بدور الضابط «جاسر سويلم» خلال حلقتين من مسلسل «لحظات حرجة»، الذي تم عرضه عام 2007، وهو من بطولة عمرو واكد، أمير كرارة، راندا البحيري، بشرى، محمود عبدالمغني، وغيرهم من الفنانين.

- أحمد السقا ضابط بشكل كوميدي في عايزة أتجوز

كما شهد مسلسل «عايزة أتجوز» الذي عرض في السباق الرمضاني 2010 ظهوره بدور ضابط شرطة خلال إحدى حلقاته ولكن بدور كوميدي، وناقش المسلسل بشكل ساخر قضايا الزواج خاصة للبنات فوق سن الـ30، وهو من بطولة الفنانة هند صبري، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم.

- الاختيار الجزء الأول

بالإضافة إلى ظهوره كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار الجزء الأول بدور الضابط الموكل بالتحقيق مع هشام عشماوي الذي قام بدوره الفنان أحمد العوضي، وقام ببطولة العمل الفنان أمير كرارة.