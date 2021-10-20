السقا: في «إبراهيم الأبيض» ولعوا فيا.. وجلدي كان بيطلع في «تيمور وشفيقة»

روى الفنان أحمد السقا، تفاصيل الإصابات التي تعرض لها في الأعمال السينمائية «الأكشن» التي نفذها خلال السنوات الماضية، موضحًا أنه تعرض لإصابات في عينه وجسده، كما انفجرت فيه قنبلة بـ«الغلط»، في إحدى المرات، لدرجة أن الإعلامية لميس الحديدي طلبت أن تخرج إلى فاصل، موضحة: «عشان آخد نفسي».

قنبلة انفجرت بالغلط

وقال «السقا»، في لقاء مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، إنه في فيلم «تيمور وشفيقة» انفجرت في قنبلة «بالغلط» أثناء أداء أحد مشاهد الأكشن، موضحًا: «جلدي كان بيطلع في إيدي.. وقومت كده بقول للمخرج: (ها كده المشهد اتعمل كويس!).. ليرد عليا: (هو إنت لسه حي!) وبعدها طلب المخرج إنهاء التصوير».

إصابته في عينه

وأضاف «السقا»، أنه في فيلم «الجزيرة» أصيب في عينه، وكان يجب أن يخضع لعملية جراحية لتركيب عين زجاجية، ووقَّع بالفعل على إقرار بهذا الأمر، إلا أنه طلب من الطبيب أن يضع له عينه الأصلية مكانها، حتى لو كان سيرى بها بصعوبة، وبالفعل فعل له الطبيب ما أراد، معقبًا: «الحمد لله ربنا سترها ورجعت أشوف شوية بشوية تاني من عيني، والدكتور قالي مش أنا اللي عملت العملية دي إيد ربنا».

مشاهد الأكشن في «إبراهيم الأبيض»

وكشف أنه في تصوير مشاهد الأكشن التي تتم بـ«الواير» قد يتعرض لإصابات صعبة، معقبًا: «ممكن أتقسم نصين»، مشددًا على أنه «في فيلم إبراهيم الأبيض ولعوا فيا، ومشهد الحريق اتعمل 3 مرات، ومكانوش بيدخلوا يطفوني، كانوا بيعتمدوا على إني هطفي نفسي بنفسي».