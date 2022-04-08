طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2022.. إليك الخطوات

يرغب الكثير من المواطنين في الاستفادة من الخدمات الحكومية التي تقدمها بوابة مصر الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لذا تستعرض «الوطن» طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2022 متضمنة الخطوات الكاملة من البداية للنهاية.

بالخطوات.. طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2022

وحسب بوابة مصر الرقمية، فإن خطوات التسحيل في البوابة كالتالي:

1- يجب في البداية أن يقوم الشخص بفتح بوابة مصر الرقمية 2022، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- سوف تظهر أمامك مباشرة الصفحة الرئيسية لبوابة مصر الرقمية 2022.

3- بعدها يجب الضغط على أيقونة باسم «افتح حساب» أو «سجل دخول».

4- ثم يتم فتح نافذة جديدة، ويتم اختيار أيقونة «افتح حساب جديد».

5- ثم يتم إدخال كل البيانات المطلوبة من أجل التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2022، بداية من كتابة الرقم القومي الخاص بالشخص الراغب في التسجيل، ثم كتابة رقم المصنع وهو الموجود في البطاقة الشخصية أسفل الصورة، ثم كتابة الاسم الأول للأم، ثم الضغط أخيرًا على أيقونة «تحقق».

6- وبعد التحقق، يتم كتابة رقم الموبايل الخاص بمن يرغب في التسجيل.

7- وبعدها مباشرة سوف يتم إرسال «رسالة تفعيل الحساب» على رقم الموبايل الذي تم من خلاله التسجيل.

8- يتم كتابة كود التفعيل وهو المكون من عدد 6 أرقام والذي تم إرساله على الموبايل.

9- وبعدها يتم كتابة كلمة مرور تكون خاصة بالشخص، على ألا تقل كلمة المرور عن عدد 8 أحرف وأرقام، وذلك باللغة الإنجليزية ودون ترك مسافات، على أن تشمل كلمة المرور حرف كبير وحرف صغير مع الأرقام أو الرموز.

10- يتم تسجيل البريد الإلكتروني الخاص، ثم الضغط على أيقونة «التالي».

11- وفي الخطوة النهائية يتم العودة مرة أخرى لصفحة تسجيل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وهنا يتم إدخال رقم الموبايل الذي تم تسجيله ثم كلمة المرور الخاصة بالشخص.