منصة مصر الرقمية .. إزاي تفعّل البطاقة التموينية للاستفادة من خدماتها

زادت عمليات البحث عبر «جوجل» حول منصة مصر الرقمية التي تقدم خدماتها المرورية والقضائية والتموينية، ومنها بينها خدمة تفعيل البطاقة التموينية التي تتيح إمكانية الاستفادة منها بصرف السلع التي تقدمها الدولة للمواطنين، ووفقا للمنصة فإنه يمكن للمستهلكين تفعيل البطاقة التموينية سواء للمحدثة بعد تلف أو فقد أو حديثة الإصدار، والتي يمكن تحديثها من خلال خطوات بسيطة منعا للتكدس في المناطق الحكومية.

تفعيل بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية

يمكن تفعيل البطاقة التموينية من خلال عدد من الخطوات وهي كالتالي:

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الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من هنــــا. اختيار بند التموين للاستفادة من الخدمات التموينية. الضغط على تفعيل بطاقة التموين، ثم الضغط على ابدأ الخدمة. ملء بيانات البطاقة التموينية المراد تفعليها، وكذلك ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية. الموافقة على الشروط الأحكام من خلال الضغط على بند موافق واختيار التالي. بعد الموافقة سيتم إرسال رسالة للهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية بكود تفعيل الطاقة التموينية، وبمجرد اتباع الخطوات السابقة والانتهاء منها ستظهر للمواطن رسالة عبر الهاتف المحمول بأنه تم تفعيل البطاقة. الرسالة التي تصل الهاتف مدون بها تاريخ استحقاق أول صرف للمقررات التموينية المخصصة للبطاقة.

خدمات تموينية عبر بوابة مصر الرقمية

تمنح مصر الرقمية إمكانية الإستفادة من الخدمات التموينية ومنها:

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