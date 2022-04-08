خدمات بوابة مصر الرقمية 2022 .. انجز مصالحك الحكومية من البيت

يرغب العديد من المواطنين في انجاز كافة الخدمات الحكومية بشكل سريع وفوري دون بذل مجهود في المصالح الحكومية أو انتظار فترات طويلة، لذا تستعرض «الوطن»، أبرز خدمات بوابة مصر الرقمية 2022، وهي البوابة التابعة لوزارة الاتصالات.

في نقاط.. خدمات مصر الرقمية 2022

ووفقاً لبوابة مصر الرقمية، فإن خدماتها الحكومية تنقسم إلى أكثر من قطاع، حيث إن خدمات مصر الرقمية 2022 كالتالي:

خدمات التموين

- إصدار بطاقة للتموين جديدة.

- تفعيل بطاقة التموين.

- نقل من محافظة إلى محافظة أخرى.

- إصدار بدل تالف - فاقد من بطاقة التموين.

- فصل اجتماعي.

- الاستعلام عن صرف التموين.

- ضم أفراد الأسرة.

- إضافة صرف التموين لمستحقي «الخبز» فقط.

- إضافة للزوجة غير المقيدة في التموين.

- إضافة للأبناء غير المقيدين في التموين.

خدمات مصر الرقمية 2022.. التوثيق

- تحرير توكيل عام للقضايا «بنفسه».

- تحرير لإقرار رسمي «بنفسه».

- تحرير لتوكيل عام رسمي «بنفسه».

- تحرير لتوكيل رسمي شامل سواء بنوك أو عام.

خدمات الحالة الشخصية

- استخراج صورة رسمية من وثيقة الزواج.

- استخراج صورة رسمية من وثيقة الطلاق.

خدمات الأحوال المدنية

- إصدار بدل فاقد أو تالف للرقم القومي.

- إصدار لشهادة الميلاد أو الوفاة بشكل مميكن مطبوع مسبقاً.

مركباتي

- سداد المخالفات.

- تجديد رخصة مركبة.

- بدل فاقد لرخصة مركبة.

- بدل تالف لرخصة مركبة.

- تحرير توكيل بيع مركبة.

خدمات مصر الرقمية 2022.. الشهر العقاري

- استخراج صورة من عقد مُشهر.

- ترجمة عقد مُشهر.

خدمات الإسكان الاجتماعي

- إنشاء طلب دعم وحدة سكنية.

- الاستعلام عن بيان مدفوعات.

خدمات رخص القيادة

- دفع مخالفات رخص القيادة.

- تظلم على مخالفات الرخص.

- الاستعلام عن مخالفات الرخص.

- بدل فاقد أو تالف رخصة قيادة.

خدمات السجل التجاري

- طلب مستخرج السجل التجاري.

- الاستعلام عن السجل التجاري.

- طلب شهادة بيانات.

- طلب تجديد سجل تجاري.

خدمات المحاكم

- إقامة دعوى قضائية.

خدمات الضرائب العقارية

- تقديم إقرار للوحدات السكنية.

خدمات القضايا

- طلب فتوى

- الاستعلام عن بيانات دعوى.

- الاستعلام عن المطالبات.

- الاستعلام عن رول دعوى.

خدمات التأمين الاجتماعي

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- استعلام عن اخر مدة تأمينية.

خدمات دار الإفتاء

- طلب فتوى.

رابط بوابة مصر الرقمية 2022

ويستطيع أي مواطن الاستفادة من خدمات بوابة مصر الرقمية 2022 من خلال الضغط على هذا الرابط.