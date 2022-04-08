«الصحة»: تنفيذ 8 قوافل علاجية مجانية في طب الأسنان بـ3 محافظات خلال شهر مارس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة في مجال طب الأسنان لـ373 مواطنا من خلال 8 قوافل، تم تنفيذها بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، خلال الفترة من يوم 7 من شهر مارس الماضي وحتى يوم 1 أبريل الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن القوافل المتخصصة في مجال طب الأسنان، تقدم خدمات علاج اللثة، وحشو الأسنان، وتنظيف الجير، لافتًا إلى عقد ندوات تثقيفية توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة، حيث قدمت الندوات خدماتها التوعوية لـ 300 مواطن.

إطلاق قافلتين متخصصتين في مجال طب الأسنان خلال شهر مايو

ومن جانبه، نوه الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، أنه سيتم إطلاق قافلتين متخصصتين في مجال طب الأسنان خلال شهر مايو المقبل، الأولى بمنطقة كوم أوشيم في محافظة الفيوم، خلال الفترة من يوم 9 وحتى يوم 11 مايو، والثانية بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من يوم 23 وحتى 25 من الشهر نفسه، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة من خلال استهداف المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بشكل دوري.

عقد 4 دورات تدريبية لـ 100 طبيب أسنان

وذكر «حسن» أنه تم عقد 4 دورات تدريبية لـ 100 طبيب أسنان مصحوبة بورش عمل في مختلف مجالات طب الأسنان، خلال الشهر الماضي، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم والتدريب المهني، بهدف رفع كفاءة أطباء الأسنان في مختلف محافظات الجمهورية.