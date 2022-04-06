7 ساعات تفصلنا عن موعد رفع أذان المغرب اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، والموافق خامس أيام رمضان، والذي شهد موجة حارة شديدة وارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان في محافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم

طبقاً لمواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم، فإنّ موعد شروق الشمس اليوم الأربعاء كان في تمام الساعة 5:42 دقيقة صباحاً، بينما سينتهي اليوم ويحين وقت غروب الشمسس في تمام الساعة 6:17 دقيقة مساءً.

موعد اذان المغرب اليوم بالفيوم

وينتظر أهالي محافظة الفيوم، حلول المساء، ورفع اذان المغرب، لينتهي اليوم الخامس من الصيام ويتمكنوا من شرب المياه نظراً لارتفاع درجة الحرارة بصورة كبيرة اليوم بعدما سجلت العظمى 39 درجة، حيث ينطلق اذان المغرب في تمام الساعة 6:18 دقيقة مساءً وفقاً لمواقيت الصلاة وموعد اذان المغرب

مواقيت الصلاة اليوم بالفيوم

وفيما يخص مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان، فإنّها تأتي كالتالي:

موعد صلاة الظهر.. 11:59 ظهرا

موعد صلاة العصر.. 3:31 عصراً

موعد صلاة المغرب.. 6:18 مساءً

موعد صلاة العشاء.. 7:36 مساءً

كمية كبرى من العصائر

ويستعد أهالي محافظة الفيوم، لإفطار اليوم، بتحضير كميات كبيرة من العصائر ليتناولوها فور سماع اذان المغرب، حتى يتمكنوا من ترطيب أجسادهم، وري عطشهم، والتخلص من الظمأ، بعد الموجة الحارة التي ضربت محافظة الفيوم اليوم، وهبوب الرياح الساخنة.