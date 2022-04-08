الأوقاف بقنا: توزيع 16 ألف طن لحوم ضمن «صكوك الإطعام»

استقبلت مديرية الأوقاف في محافظة قنا، اليوم الجمعة، 3 أطنان من اللحوم، للمرة الثانية خلال أسبوع، بمناسبة شهر رمضان المبارك والمقدمة من وزارة الأوقاف، ضمن مشروع صكوك الإطعام، الذي أطلقه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ليرتفع ما استقبلته المحافظة إلى 16 طن لحوم جرى توزيع 13 منها.

وقال الشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الاوقاف بقنا، في بيان صحفي صادر عنه اليوم، إنه تم تسليم الأطنان الثلاثة إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على 3 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع المحافظة من أجل توفير الحماية المجتمعية لهم، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تتعامل مع المشروع بجدية تامة وحوكمة كاملة، بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع لحوم صكوك الإطعام على مستحقيها، لافتا إلى أنه وصول 16 ألف طن لحوم بداية من إطلاق المشروع داخل المحافظة حتى الآن تم توزيعها على 16 ألف أسرة.

التوزيع وفق قواعد البيانات المسجلة بالتضامن الاجتماعي

وكان محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشهد بداية الأسبوع الماضي وصول كمية من اللحوم تبلغ 3 أطنان، مقدمة من وزارة الأوقاف.

وقال حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي إنه تم تحديد الأسر التى سيتم توزيع اللحوم عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية وسيتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الإجتماعى بالمدن والقرى تمهيدا لتوزيعها على المستحقين.