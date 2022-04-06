«تضامن قنا»: التحقيق في نشر أسماء مستحقي مساعدات غذائية على «فيسبوك»

قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن في قنا، إن نشر أسماء المستحقين لكراتين «حياة كريمة» السلعية في مركز قفط على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من قبل أحد أفراد حزب سياسي أمر مرفوض، مشيرا إلى أنه ليس للأحزاب أي دور في توزيع المساعدات على المستحقين، لأن ذلك شأن حكومي تختص به مديرية التضامن وإداراتها والوحدات الاجتماعية المنتشرة في كل انحاء المحافظة.

فتح تحقيق عاجل في الواقعة

وتابع وكيل وزارة التضامن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن مديرية التضامن الاجتماعي بقنا فتحت تحقيقا شاملا في هذا المنشور الذي نُشر على موقع التواصل الاجتماعي، وتضمن كشوف أسماء المستحقين للمساعدات السلعية في مركز قفط، موضحا أن هذه الأسماء مع إدارة التضامن فقط، وأنه سيباشر التحقيقات بنفسه لمحاسبة المخطئين، لأن كل المساعدات تُوزع بشكل سرى على الأسر المستحقة حفاظا على شعورهم.

توزيع المساعدات في سرية

وأضاف وكيل وزارة التضامن، أن العمل في توزيع المساعدات يحتاج إلى متطوعين ذو خبرة، ومن شروطهم أو من صفاتهم السرية التامة والاحتفاظ بعلاقة طيبة مع الأسر المستحقة بعيدا عن حسابات أفراد تابعين لأحزاب سياسية، لافتا إلى أن المديرية لا تمنع أي حزب من توزيع كراتين مواد غذائية من تكاليفها، ولكن لا يسمح لها بتوزيع مساعدات خاصة بالحكومة.

ونشر شخص ينتمي لأحد الأحزاب السياسية في محافظة قنا، على صفحته الخاصة بموقع «فيسبوك»، أسماء الأسر الاكثر احتياجا والمستحقين لكراتين السلع الغذائية، ما أثار غضب المواطنين، خاصة ان المنشور لم يراع مشاعر هذه الأسر.