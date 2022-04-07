محافظ قنا يضع حجر أساس مشروع محطة صرف الأشراف بـ700 مليون جنيه

وضع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، حجر أساس مشروع الصرف الصحي المتكامل بمجلسي قروي الأشراف وأبنود، اللذين يضمان الأشراف القبلية والغربية والعسلية والشرقية وكرم عمران والسواحلية وأبنود والكلاحين التابعين لمركز قنا، بحضور مصطفى محمود مصطفى، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعبدالسلام الشيخ عضو مجلس النواب السابق، وأعضاء المكتب الاستشاري الألماني CES المشرف على تنفيذ المشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المشروع يخدم قريتي الأشراف القبلية وكرم عمران

وقال محافظ قنا إنّ المشروع يخدم قريتي الأشراف القبلية وكرم عمران وتوابعهما، من خلال تنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع ومحطة المعالجة بتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه، ويستغرق تنفيذه 3 سنوات، مؤكدا أنّ ذلك يأتي في إطار خطة الدولة نحو توفير الخدمات الأساسية بالقرى المحرومة، وبينها خدمة الصرف الصحي لتوفير حياة كريمة لقاطنيها.

تحسين الأوضاع لسكان القرى المستهدفة

واستمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع وأهدافه، وأثره الإيجابي على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

من جانبه، قال المهندس رجب عرفة، إنّ المشروع يتم تنفيذه ضمن مشروعات برنامج IWSP2، الذي يهدف إلى تحسين الأوضاع بشكل متكامل لسكان القرى المستهدفة، والمساهمة في حماية البيئة عن طريق خفض تأثير تلوث مياه الصرف الصحي على جودة المياه.