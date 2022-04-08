حريق منزل وسيارة في الإسماعيلية

شب حريق في قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد خلال الساعات الماضية ونجحت الحماية المدنية في السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

وقالت المصادر إن الحريق تسبب في اشتعال جزئي في أحد المنازل المكونة من طابق واحد فيما اشتعلت سيارة ملاكي كانت تقف بجوار المنزل.

أهالي المنطقة: منطقة العمار تحتاج إلي أسلاك جديدة

واشتكى أهالي منطقة العمار التابعة لقرية سرابيوم في الإسماعيلية من الأسلاك الكهربائية الموجودة في القرية لتهالكها بحسب وصفهم واحتياجها للتغير الفوري لعدم تكرار الحادث.

وقال محمد إسماعيل، أحد الأهالي، إن الحادث ليس الأول من نوعه، وأن عدد من الحرائق اشتعلت في الفترة الأخيرة في نفس المنطقة وتسببت في حريق منازل كاملة.

وأضاف، نطالب بضرورة إجراء الصيانة الكاملة لكافة المحولات وزيادة قدرتها وأيضا تغيير كافة الأسلاك الكهربائية الموجودة في القرية بالكامل إلي أسلاك مغطاه لضمان عدم تكرار الحرائق.

مصادر طبية: لا إصابات في الحريق

وقالت المصادر الطبية إن الحريق لم يسفر عنه وقوع أي إصابات وأنه تم التعامل الفوري معه فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارات إسعاف إلى أماكن الحرائق لتأمين عمليات الإطفاء ونقل أي مصابين في أسرع وقت.

وسيطرت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية برئاسة اللواء خالد كامل علي حريقين في منطقتين مختلفتين خلال الـ24 ساعة الماضية دون وقوع أي إصابات.

السيطرة علي حريق في القنطرة

وتمكنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية من السيطرة علي حريق شب في منزل بمنطقة أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وقالت المصادر الأمنية إن الحريق شب في الطابق الثاني من منزل مكون من 4 طوابق في شارع المعاهدة أمام مركز طب أسرة قرية أبو خليفة.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة علي الحريق ومنع امتداده إلى باقي الطوابق بنفس العقار أو العقارات المجاورة فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.