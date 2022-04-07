تخفيضات كبيرة في جناح «الدنيا بخير» بمعرض أهلا رمضان في الإسماعيلية

كشف جناح «الدنيا بخير» في معرض أهلا رمضان بمحافظة الإسماعيلية، عن تخفيضات كبيرة تبدأ من اليوم 7 وحتى 12 أبريل الحالي، وصلت إلى 50% على الزبادي والألبان لتباع 6 عبوات بـ12 جنيها فقط بدلا من 24 جنيها، فيما يباع لتر اللبن المعبأ بـ13.75 بدلا من 17.5، فيما يباع حليب نصف لتر بـ4 جنيهات بدلا 6.5 جنيه.

تخفيضات في أسعار المكسرات

وأعلن جناح الدنيا بخير تخفيضات كبيرة في المكسرات، حيث بلغ سعر كيلو اللوز المقشر 165 جنيها بدلا من 185 جنيها، فيما بلغ سعر الفسدق الأمريكي 260 جنيها بدلا من 280 جنيها، وبلغ سعر عين الجمل 195 جنيها بدلا من 220.

ووبلغ سعر اللوز الحصى 92 جنيها بدلا من 98 جنيها، وبلغ سعر لتر الخل 12 جنيها بدلا من 13 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الفول 18 جنيها بدلا من 22 جنيها، والفول المجروش 21 جنيها بدلا من 24 جنيها.

الأرز يبدأ من 9.25 جنيه

وأعلن جناح الدنيا بخير في معرض أهلا رمضان، بيع كيلو الأرز بـ9.25 جنيه بدلا من 12 جنيها للكيلو في الحبة الرفيعة، و10.40 جنيه بدلا من 13 جنيها للكيلو في الحبة العريضة، فيما بلغ سعر نوع ثالث 8.5 جنيه للكيلو.

وتستمر عروض معرض أهلا رمضان في محافظة الإسماعيلية على مدار شهر مبارك الكريم في 11 من فروع منافذ معارض أهلا رمضان في المراكز والقرى في الإسماعيلية.