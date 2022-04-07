مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 6 رمضان في محافظة الإسماعيلية

يعتبر موعد أذان المغرب من أكثر ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي على محركات البحث طوال شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع البحث عن صلاة الفجر، حيث تختلف مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة عن القاهرة الكبرى، بفارق توقيت يصل إلى 10 دقائق أحيانا في بعض المحافظات، فيما تختلف عن الإسماعيلية بدقيقتين تقريبا.

وتقدم «الوطن» خدمة يومية لقرائها بتحديث مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب 6 رمضان في محافظة الإسماعيلية، ضمن خدماتها طوال شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب 6 رمضان في الإسماعيلية

ويُؤذن لصلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم الخميس، سادس أيام شهر رمضان، في تمام 6:14 مساءً، بزيادة 3 دقائق عن أول أيام الشهر المبارك، فيما يُؤذن لصلاة العشاء في تمام 7:33 مساءً.

موعد أذان الفجر في سادس أيام رمضان

وينطلق أذان الفجر يوم الخميس، سادس أيام شهر رمضان، بمحافظة الإسماعيلية، في الساعة الرابعة و3 دقائق، أما الشروق فيحين موعده في الساعة الخامسة و33 دقيقة صباحاً، ويحين موعد صلاة الظهر في الساعة الحادية عشرة و53 دقيقة، وأذان العصر في الساعة الثالثة و27 دقيقة.

لجنة لمتابعة إجراءات كورونا بالمساجد

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن لجنة تضم مفتشي أوقاف الإسماعيلية تتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا في جميع المساجد خاصة الكبرى التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين في صلاة التراويح طوال شهر رمضان المبارك.

وأكد الشيخ إسماعيل في تصريحات صحفية، أنّ الدورس اليومية مستمرة في المساجد الكبرى، مثل مساجد أبو بكر الصديق والمطافي «المسجد الإسماعيلي» ومسجد السلام وعدد من المساجد الأخرى.