«تجارية الإسماعيلية» تطلق قافلة مساعدات للأسر الأولى بالرعاية

أطلقت الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، برئاسة المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية، أول قافلة مساعدات للأسر الأولى بالرعاية، تحت عنوان «قافلة الخير» الأولى، لتوزيعها السلع الغذائية والرمضانية على المستحقين، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الصناعة والتجارة.

الغرفة التجارية: القافلة للمشاركة المجتمعية

وقال المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن القافلة تأتي ضمن إطار المشاركة المجتمعية للغرفة في دعم المجتمع والأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار التكافل الاجتماعي والتكامل مع دور الدولة في رعاية الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن القافلة سيتم تسليمها للجهات التنفيذية، لضمان وصولها إلى كل مناطق المحافظة، لافتاً إلى أنها القافلة الأولى، وهناك عدد آخر من القوافل الرمضانية خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن القافلة تنطلق وفقاً لاجتماع سابق مع وزيري التموين والتجارة والصناعة، الذي تم خلاله تخصيص جزء من الاحتياطي الخاص بالغرف التجارية، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً والمستحقة على مستوى الجمهورية وغرف المحافظات.

مبادرة مجتمعية للتخفيف عن المواطن

وقال «عثمان» ان الغرفة التجارية حريصة علي التفاعل مع كل المبادرات المجتمعية والدولة، للتخفيف عن كاهل المواطن، لافتاً إلى أن القافلة تأتي بالتوازى مع إقامة معارض «أهلاً رمضان» لخدمة الوطن والمواطن والمجتمع بكافة فئاته.

ومن جانبه، قال جلال أبو الطاهر، رئيس شعبة الخضر والفاكهة وعضو مجلس إدارة الغرفة، أن القافلة تضم 1700 كرتونة مواد غذائية متكاملة، سيتم توزيعها وفق كشوف خاصة بالتضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا الدور لا يقل أهمية عن الدور الخدمي للتجار والمواطنين على السواء.