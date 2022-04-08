تنفيذ 7234 حكما قضائيا متنوعا في حملة أمنية بالقليوبية

في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد قام قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ، وعددًا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ضبط 15 قطعة سلاح ناري وأبيض

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

- ضبط 15 قطعة سلاح ناري وأبيض.

- ضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالها «كمية من المواد المخدرة المتنوعة».. بحوزة 24 متهمًا، لـ10 منهم معلومات جنائية.

- تنفيذ 7234 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.