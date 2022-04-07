الداخلية: ضبط أكثر من 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، كثفت الوزارة حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2852 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13353 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 190 قضية فى عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.