ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان خطط الإفراج عن المخزونات الاستراتيجية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها استمرت في مسار التراجع للأسبوع الثاني، بعد أن أعلنت دول عن خطط للإفراج عن الخام من مخزوناتها الاستراتيجية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.7% إلى 101.29 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتًا أو 0.9٪ إلى 96.88 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن ينخفض ​​كلا العقدين للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يسير خام برنت في طريقه للتراجع بنسبة 3٪، وغرب تكساس الوسيط بنسبة 2.3٪.

الإفراج عن احتياطيات النفط

من المقرر أن تُفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة مع إقدام الولايات المتحدة للإفراج عن نفس الكمية من إجمالي إصدارها المقرر البالغ 180 مليون برميل، الذي تم الإعلان عنه في مارس.

وقال محللو «إيه إن زد»، للأبحاث إن الإفراج عن الشحنات الإضافية، قد يُثني المنتجين، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، عن تسريع زيادات الإنتاج حتى مع ارتفاع أسعار النفط حول 100 دولار للبرميل.

وقال «ستيفن برينوك»، المحلل في «بي.في.إم إنه»: على الرغم من هذه الكميات غير المسبوقة، لكن لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كان هذا الفيضان القادم من الإمدادات سيعالج النقص في الخام الروسي».

وقال مصدران مطلعان لوكالة «رويترز»، إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 10.52 مليون برميل يوميا في الأول والسادس من أبريل الجاري، من 11.01 مليون برميل يوميا في المتوسط ​​في مارس.

وصوت الكونجرس الأمريكي أمس الخميس على حظر النفط الروسي، بينما يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض حظر، لكن حالة عدم اليقين بشأن الطلب أدت إلى عدم وضوح موقف الأسعار، اليوم الجمعة، بعد أن مددت شنغهاي إغلاقها، وسط ارتفاع سريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.