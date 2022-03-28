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أسعار النفط تتراجع 5 دولار.. كم سعر البرميل اليوم؟

كتب:

مارينا رؤوف
01:48 م | الإثنين 28 مارس 2022
أسعار البترول

أسعار البترول

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات اليوم الاثنين، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 115.32 دولارًا للبرميل وتم تداولها منخفضة 5.15 دولار أو 4.3% إلى 115.50 دولارًا، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي WTI أدنى مستوى لها عند 108.28 دولار للبرميل، وانخفضت 5.30 دولار، أو 4.7%، عند 108.60 دولار.

توقعات بغياب 3 بريميل نفط روسي عن الأسواق

وسبق أن ارتفع كلا العقدين القياسيين 1.4% يوم الجمعة الماضية، محققين مكاسبهما الأسبوعية الأولى في 3 أسابيع، مع صعود برنت 11.8% وصعد خام غرب تكساس الوسيط 8.8%، وقد تباينت تقديرات المحللين لمدى شدة تأثر صادرات النفط الروسية بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير الماضي، حيث يعتقد البعض أن مليون إلى ثلاثة ملايين برميل يوميًا من النفط الروسي قد لا تصل إلى السوق، بحسب مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز».

تراجع أسعار النفط بسبب حالات الإغلاق في الصين

المذكرة، فسرت التراجع في أسعار النفط، بالتوسع في حالات الإغلاق التي تشهدها الصين – أكبر مستورد للنفط الخام في العالم – بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة

وصدرت روسيا، التي تصف عملياتها في أوكرانيا «عملية خاصة لا تهدف إلى احتلال الأرض»، 4.7 مليون برميل يوميا من الخام في عام 2021، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر في العالم بعد السعودية بحسب بيانات روسية، وقاومت «أوبك +» حتى الآن دعوات من الدول المستهلكة الرئيسية لزيادة زيادة الإنتاج.

كانت الدول المنتجة للنفط وحلفاءها رفعت الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا منذ أغسطس للتخفيف من التخفيضات التي تم إجراؤها عندما أضر جائحة كوفيد -19 بالطلب.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.