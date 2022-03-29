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محمود مسلم

ارتفاع أسعار النفط اليوم.. البرميل يسجل 113 دولارا

كتب:

محمد الدعدع
02:55 م | الثلاثاء 29 مارس 2022
ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتعويض بعض خسائر الجلسة السابقة، إذ صعد خام برنت 1.41 دولار أو 1.3 بالمئة ليسجل 113.89 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 106.91 دولارا، وفقد كلا المعيارين القياسيين نحو 7 بالمئة، يوم أمس الاثنين.

صعود أسعار النفط

وفي مذكرة بحثية لـ«يو بي اس»، قال المحلل جيوفاني ستونوفو: «كان هناك رد فعل مبالغ فيه يوم الاثنين والسوق تعيد النظر فيه، وأصبح اضطراب إنتاج النفط في روسيا مرئيًا أخيرًا، وتضرر إنتاج الخام الكازاخستاني في الأيام الأخيرة، ولا يزال الطلب على البنزين والطائرات قوياً في أوروبا والولايات المتحدة.»

ومن ناحيته، أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، أن مهمة «أوبك +» هي تحقيق الاستقرار في الأسواق وتقديم أكبر قدر ممكن من الإمدادات.

خروج أي دولة من تحالف «أوبك» سيرفع الأسعار

وتابع «المزروعي» أن إخراج أي شريك من التحالف النفطي، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا ودول أخرى، لن يؤدي إلا إلى زيادة الأسعار.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إذ هبطت بما يصل إلى دولارين، قبل محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا المقرر عقدها في تركيا اليوم الثلاثاء، وهي أول محادثات منذ أكثر من أسبوعين.

وأدت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا إلى تعطيل إمدادات النفط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

ومن المتوقع أن يؤدي الإغلاق في شنغهاي للحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايد إلى اضطراب الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد في العالم، حسبما يشير محللو «ANZ»، إذ أن شنغهاي تمثل حوالي 4% من استهلاك النفط في الصين.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.