ارتفاع أسعار النفط 0.18%.. ومجموعة السبع: تقليل الاعتماد على إنتاج روسيا

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.18% عن الإغلاق السابق عند 119.25 دولارًا للبرميل، في حين انخفض عقد الخام الخفيف نايمكس 3 سنتات بنسبة 0.03% بسعر 112.31 دولاراً للبرميل.

ولم يتخذ قادة الاتحاد الأوروبي أي قرار فوري للحد من الواردات الروسية من النفط والغاز بعد اجتماعات طارئة متتالية لحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والمجلس الأوروبي في بروكسل حضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، واستقرت العقود الآجلة للنفط الخام منخفضة بنحو 2% في التعاملات الليلية أمس الخميس استجابةً لذلك.

فشل فرض حظر روسي شامل على الطاقة

وذكرت مؤسسة «إس بي آي»، للأبحاث في مذكرة بحثية أن تداول النفط يتم على انخفاض قليل بعد عدم تمكن زعماء الاتحاد الأوروبي من تقديم دعم بالإجماع لفرض حظر روسي شامل على الطاقة، لكن حقيقة أن النفط يتم تداوله بانخفاض بضعة دولارات فقط يشير إلى أن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي كان دائمًا ذات احتمالية منخفضة.

وتعهد قادة مجموعة السبع باتخاذ مزيدا من الخطوات لتقليل اعتمادهم على واردات الطاقة الروسية ودعوا أوبك إلى زيادة إنتاج النفط، بينما أصرت أوبك على أن الاضطرابات في السوق ليست مسؤوليتها، وقال مندوبو الدول المنتجة في أوبك إن الكتلة لا تزال غير راغبة في التخلي عن حصص الإنتاج أو رفعها بشكل أكثر قوة.

أوبك تجتمع مع روسيا وتسعة حلفاء آخرين في 31 مارس

ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك مع روسيا وتسعة حلفاء آخرين في 31 مارس لمناقشة مستويات الإنتاج في مايو.

وعانى كلا الخامين القياسيين من تقلبات حادة خلال اليوم منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، متأرجحين بين المكاسب والخسائر الكبيرة خلال اليوم.

وذكر بنك سنغافورة في مذكرة بحثية، إنه يتوقع تداول النفط في نطاق يتراوح بين 100 و 120 دولارًا للبرميل على المدى القريب، في ظل عدم وجود أي تطورات جديدة.