حريق المرج يلتهم غيه حمام وشقتين.. دون خسائر في الأرواح

شب أمس حريق المرج في منطقة الشوافعة بالمرج القديمة، والذي أسفر عن التهام غية حمام أعلى سطح أحد العقارات بالمنطقة، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

ولم يسفر حريق المرج عن أيه خسائر في الأرواح سوى أنه التهم غية الحمام وبعض الخسائر المادية في شقتين بالعقار الكائن به غية الحمام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق المرج، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق هائل في غية للحمام أعلى أحد الأسطح بمنطقة الشوافعة بالمرج القديمة، وبالفحص تبين أن حريق المرج امتد إلى شقتين بذات العقار، وعلى الفور تم فرض كردون أمني حول العقار محل البلاغ، خشية امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها، وتم إجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأسفر حريق المرج عن التهام النيران لغية حمام وشقتين بالمنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

حريق المرج التهم مخزن منظفات صناعية

وفي نفس السياق اشتعل حريق هائل في مخزن للمنظفات الصناعة بمنطقة الشوافعة، والتي شهدت حريق المرج الذي أسفر عن التهام النيران لغية حمام وشقتين، وتمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن خسائر مادية كبيرة، ولم يسفر عن خسائر في الأرواح.

بداية الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل داخل مخزن للمنظفات الصناعية بالمرج القديمة، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء؛ وبالانتقال تبين نشوب حريق هائل في مخزن للمنظفات الصناعية، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها ولم يسفر الحريق عن خسائر.