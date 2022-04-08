فنان تونسي يثير الجدل ويطالب بتثبيت موعد صيام رمضان في شهر ديسمبر

طالب الفنان التونسي محمد السياري، بتثبيت موعد شهر رمضان المبارك، على أن يكون في الأول من شهر ديسمبر في كل عام، بعيدًا عن الصيام في أجواء الصيف وارتفاع درجات الحرارة لحماية الجمهور من التعب والإرهاق، وذلك خلال حديث إذاعي لمحطة تونسية.

محمد السياري: الصوم في الحر قوايل تنقب رأس الديناصور

وقال التونسي محمد السياري «شهر رمضان لازم إجي في ديسمبر حتى يقدر الناس الكل يصوموا ويكون من 1 لـ 30 ديسمبر وييجي العيد»، متسائلًا «الدين رحمة ولا نقمة، ليش نصوم في الحر وفي قوايل تنقب رأس الديناصور».

ولمّح إلى قدرة رجال الافتاء على أن يجعلوا الصيام في شهر ديسمبر، بعيدًا عن أجواء الحرارة المرتفعة حتى يستطيع كل شخص الصوم من غير أعذار.

ردود أفعال تونسية حول جعل الصيام في ديسمبر

وتسببت تصريحات السياري، في ردود فعل واسعة ومختلفة في تونس، وتحدثت عنها وسائل إعلام تونسية ونقلت ردود فعل المواطنين، منهم من رفض الحديث في الدين أوالافتاء بدون علم، وهناك من أيده وطالبوا بأن يكون موعد رمضان في فصل الشتاء مع شهر ديسمبر، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية التي تسبب صعوبة شديدة على الناس في الصيام، مع استنادهم إلى أن الدين يسر وليس عسرا.