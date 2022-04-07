أسعار برامج العمرة 2022.. «الاقتصادي» وصل لـ50 ألف خلال شهر رمضان

قال باسل السيسي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن أسعار برامج العمرة 2022 تفاوتت خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان بفوارق ليست كبيرة، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية تراوحت ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر التي أدى خلالها المصريون العمرة، فيما تراوحت أسعار برامج العمرة فئة 4 نجوم ما بين 35 ألفا حتى 60 ألف جنيه.

وأشار «السيسي» إلى أن أسعار البرامج فئة 5 نجوم تراوحت ما بين 45 ألفا حتى 150 ألف جنيه.

أسعار برامج العمرة الاقتصادية خلال رمضان

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«الوطن»، أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية خلال شهر رمضان الجاري تراوحت ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الذي يبلغ مدته شهر كامل، فيما وصلت أسعار بعض برامج العمرة 5 نجوم والتي يتم تنظيمها خلال 10 أيام الأخيرة من شهر الصوم وبمواصفات خاصة، وبنسبة لا تتعدي 1% من التأشيرات المخصصة للشهر الكريم، إلى نحو 150 ألف جنيه.

قلة التأشيرات تسببت في زيادة أسعار برامج العمرة 2022

وأشار إلى أن قلة عدد تأشيرات العمرة لهذا العام، والتي بلغت نحو 60 ألف تأشيرة تم توزيعها على أشهر رجب وشعبان ورمضان بواقع 20 ألف تأشيرة لكل شهر، كانت أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لارتفاع برامج العمرة لهذا العام، موضحا أنه تم منح كل شركة سياحة منظمة لرحلات العمرة، وعددها 1883 شركة، نحو 15 تأشيرة بكل شهر من الثلاثة أشهر التي سافر خلالها المصريون للعمرة هذا العام.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن كل تأشيرات العمرة المخصصة لشهر رمضان الجاري حُجزت بالكامل من قبل المواطنين، وأن غالبية شركات السياحة المنظمة للرحلات اختارت تنظيم البرامج الاقتصادية لأن أسعارها تناسب غالبية المسافرين للعمرة.

يشار إلى أن عدد شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام بلغت نحو 1883 شركة سياحة، خُصص لكل منها 45 تأشيرة حج وُزعت على أشهر رجب وشعبان ورمضان، بواقع 15 تأشيرة لكل شهر، إضافة لـ3 تأشيرات للمشرفين المرافقين للمعتمرين.