انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية بالمسرح الروماني في سوهاج

تنطلق اليوم ليالي رمضان الثقافية الفنية بالمسرح الروماني بمحافظة سوهاج وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكثيف الأنشطة الثقافية للجماهير خلال شهر رمضان، حيث تبدأ مساء اليوم الجمعة فعاليات ليالي رمضان الثقافية بالتنسيق بين الإدارة العامة للسياحة بمحافظة سوهاج، وقصر ثقافة سوهاج، وذلك بالمجان للجماهير،حيث تقام بالمسرح الروماني بمدينة ناصر بمركز سوهاج.

قصور الثقافة المعتمدة لتقديم ليالى رمضان بسوهاج

وتتضمن الفعاليات فقرات متنوعة لفرقة قصر ثقافة سوهاج للموسيقى العربية، وفرقة قصر ثقافة سوهاج للانشاد الديني، وابتهالات فردية، وقوافل ثقافية، ومحاضرات ثقافية ودينية، وورش فنون تشكيلية، ومعارض فنية، بالإضافة إلى إقامة الفعاليات بمختلف فروع قصور الثقافة بمحافظة سوهاج بداية من قصر ثقافة طما وقصر ثقافة طهطا، وقصر ثقافة شطورة بمركز طهطا ايضا، وقصر ثقافة المراغة وقصر ثقافة سوهاج الذي يبدأ أولى الفعاليات اليوم، وقصرثقافة جهينه وقصر ثقافة مدينة الكوثربمركز أخميم، وقصر ثقافة اخميم، وقصر ثقافة البلينا وقصر ثقافة العسيرات وقصر ثقافة المنشاة، وقصر ثقافة جرجا وصولا لقصر ثقافة مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.

قوافل متنقلة لتقديم عروض فنية بالقرى والنجوع

وذلك فضلا عن إطلاق قوافل متنقلة للوصول إلى الجماهير بالقرى تضم تقديم عروض فنية وإبتهالات دينية ومحاضرات ثقافية ودينية وتعليم فنون متنوعة كالفنون التشكيلية، وذلك للوصول إلى مختلف قرى ونجوع محافظة سوهاج ممن لا يوجد بها قصر ثقافة دائم فى توجة للمحافظة لنشر الثقافة والفنون بربوع المحافظة.