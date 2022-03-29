قصر ثقافة سوهاج يشارك في تجارب نوادي المسرح بأسيوط بعرضين جديدين

تقام فعاليات المهرجان الإقليمي لتجارب نوادي المسرح، على مسرح قصر ثقافة أسيوط، في الفترة من الأحد الموافق 27 مارس إلى يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022، بتوجيهات الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، وضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، والمهندس محمد جابر مدير عام الإدارة العامة للمسرح.

يأتي ذلك بحضور أعضاء لجنة التحكيم الأديب المسرحي أحمد أبوخنيجر، والمخرج أمين مرعي، والمخرج خالد أبوضيف وجمال عبدالناصر عضو رقابي.

المشاركين في ثان أيام المهرجات

وشارك في ثان أيام المهرجان، فرع ثقافة سوهاج برئاسة الفنان جلال أبوالدهب من خلال فرقة قصر ثقافة سوهاج، برئاسة أحمد صابر أمس الاثنين، مارس من خلال عرضين وهما: «لما طلعت روحي» و«أربعة غرب»، وبإشراف ريهام البغدادي مسئولة المسرح بالإقليم والفنان أحمد الشريف مدير إدارة الخدمات الفنية بفرع ثقافة أسيوط والفنانة صفاء حمدان مدير قصر ثقافة أسيوط وتنفيذ الفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط والفنان حمدي قطب والفنان عصام عبدالنبي.

لما روحي طلعت

العرض المسرحي الأول لفرقة نادي قصر ثقافة سوهاج «لما طلعت روحي»، تأليف مصطفى حمدي ورؤية وإخراج ياسر أحمد عطية، والذي يروي قصة شخص يتعاطى المخدرات ويحاول التخلص منها، والعرض يهدف إلى توصيل رؤية المخرج في أنه لا يجب على الإنسان أن يستسلم لظروف الحياة القاسية، وألا يطلق عنان أفكاره لشخص غيره.

أربعة غرب وتأثير المتغيرات على الحب

وقدمت فرقة نادي المسرح لقصر ثقافة سوهاج عرض «أربعة غرب» وهو من إخراج وتأليف ياسر رئيس لويس، ويتناول قصة علاج أشخاص مرضى نفسيين مصابين بأمراض عدة، وتتوالى الأحداث بينهم.