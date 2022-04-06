سوهاج تستعد لبدء مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت محافظة سوهاج عن مواصلة استعداداتها للبدء في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي ستنطلق بمركزي اخميم وطهطا، حيث تستهدف 44 قرية و184 نجعاً وتابعاً في نطاق المركزين.

حصر احتياجات القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة

وأوضح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أنه يجري معاينة قطع الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وحصر احتياجات جميع القرى المستهدفة، خاصةً فيما يخص الأسواق والمواقف ووحدات الإطفاء والكباري والطرق المحلية ومجمعات الخدمات الحكومية، وكذلك فيما يخص المديريات والجهات المركزية من مشروعات وحدات الإسعاف والتضامن الاجتماعي والتموين والزراعة والشباب والرياضة والغاز الطبيعي والكهرباء والطب البيطري ومياه الشرب والتعليم والحماية المدنية، بالإضافة إلى مشروعات قطاعات الصحة والصرف الصحي والاتصالات والطرق والكباري.

تنفيذ مشروعات في 15 قرية بمركز أخميم

وأشار المحافظ إلى أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الثانية بمركز أخميم، يبلغ 15 قرية، موزعة على 3 مجالس قروية، منها 8 قرى تابعة لمجلس قروي «نيدة»، وهي «نيدة، أبار الوقف، أبار الملك، الصوامعة شرق، نجوع الصوامعة شرق، العزبة والعرب، عرب الأطاولة، جزيرة محروس»، وعدد 3 قرى تابعة لمجلس قروي «الحواويش»، وهي «الحواويش، الديابات، السلاموني»، وعدد 4 قرى تابعة لمجلس قروي «الكولة»، وهي «الكولة، العيساوية شرق، الأحايوة شرق، الأحايوة شرق الجديدة».

29 قرية بمركز طهطا ضمن المرحلة الثانية

ويبلغ عدد القرى المستهدفة بمركز طهطا 29 قرية، موزعة على 5 وحدات قروية، منها 3 قرى تابعة لمجلس قروي «بنجا»، وهي «بنجا، نجع حمد، بني حرب»، وعدد 4 قرى تابعة لمجلس قروي «شطورة»، هي «شطورة، عرب بخواج، الشيخ زين الدين، السوالم»، وعدد 8 قرى تابعة لمجلس قروي «الصفيحة»، وهي «الصفيحة، الشيخ رحومة، الجريدات، نزلة عمارة، حاجر مشطا، الشيخ مسعود، الصوالح، داود»، وعدد 6 قرى بمجلس قروي «الصوامعة غرب»، وهي «الصوامعة، بنهو، بني عمار، الخزندارية شرق، جزيرة الخزندارية، نجوع الصوامعة غرب»، بالإضافة إلى 7 قرى تابعة لمجلس قروي «نزلة القاضي»، وهي «نزلة القاضي، الكوم الاصفر، الجبيرات، كوم بدر، الحريدية البحرية، الحريدية القبلية، القبيصات»، فضلاً عن قرية «ساحل طهطا»، التابعة لمدينة طهطا.

تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى في 7 مراكز

يذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمحافظة سوهاج، شملت 7 مراكز، تضم 181 قرية و1123 نجعاً وتابعاً، بمراكز طما، المراغة، ساقلتة، المنشاة، جرجا، البلينا، ودار السلام.