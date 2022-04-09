حكم نهائي بإلزام جامعة جنوب الوادي بالسير في إجراءات تعيين مدرس مساعد

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السابعة موضوع، بإلغاء قرار جامعة جنوب الوادي المتضمن تعطيل السير في إجراءات تعيين أحد المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسم القانون التجاري، رغم استيفائه الشروط المطلوبة.

بداية القصة

وقال المحكمة إن جامعة جنوب الوادي نشرت بتاريخ 14/4/2011 إعلانا عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة تدريس ببعض كلیاتها بفروع الجامعة بمحافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر، ومن بينها وظيفة مدرس بقسم القانون التجاري بكلية الحقوق بفرع الجامعة بمحافظة قنا وفقا للشروط الواردة بالإعلان.

وأضافت: «وكان الطاعن حاصلا على درجة الدكتوراه في القانون التجاري من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 2005، بتقدير جيد جدا، فتقدم بطلب شغل هذه الوظيفة المعلن عنها، مرفقا بها المستندات المطلوبة، بيد أن الجامعة المطعون ضدها لم تتخذ أية إجراءات بشأن التعيين في هذه الوظيفة، على الرغم من اتخاذها إجراءات السير في التعيين في وظائف بكليات أخرى حواها ذات الإعلان انتهت بالتعيين فيها، دون الوظيفة محل التداعي».

تعنت من الجامعة

وكان يتوجب عليها ألا تتراخى في اتخاذ إجراءات السير في شغل هذه الوظيفة والمفاضلة بين المتقدمين إليها، وتهم باستكمالها، وفق ما يتراءى لها وحدها من احتياجات علمية وفنية تطلبها الصالح، واستقر في يقين المحكمة من واقع ظروف الطعن وملابساته مسلك الجامعة المطعون ضدها فيه تعنت وإساءة استعمال سلطة، وفقا للمراحل التي تطلبها القانون على النحو السالف بيانه.

وأوضحت المحكمة أن الجامعة بمجرد الصفح عن إعلانها قد أولدت بإرادتها المنفردة مركزا قانونيا ما لكل من تقدموا إلى هذا الإعلان مستوفين شروطه، مما يلزمها قانونا بالسير قدما في استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللاحقة على ذلك الإعلان للمفاضلة بين المتقدمين كافة، انتهاءً بانتقاء أصلحهم لشغل الوظيفة المعلن عنها أو رفض التعيين لأسباب تتفق مع حكم القانون على أن يخضع كل ذلك لرقابة القضاء.