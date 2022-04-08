رابط منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية.. طريقة التسجيل والدخول

منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية، هي منصة رسمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم هدفها تدريب المعلمين.

مؤخرا، أرسلت الوزارة خطابات لمديريات التربية والتعليم علي مستوى الجمهورية، مفادها ضرورة حضور معلمي الصفوف الأولي التدريبات والتي ستبدأ من يوم 10 وحتي 14 أبريل الجاري .

التعليم يوافق على إطلاق منصة التدريب والتطوير المهني

ووافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على إطلاق منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية وستقيم الوزارة محاضرة تعريفية بالمنصة يوم الأحد المقبل، على أن يتم موافاة الوزارة من إدارة التدريب بحضور المعلمين وفقًا لتوزيعهم في المدرسة مع إيضاح عدد الحضور وفقًا لعدد المحاضرات.

رابط المنصة

وحددت الوزارة خطوات الدخول على المنصة الإلكترونية لتدريب المعلمين وجاءت كالتالي :

- تفعيل البريد الالكتروني الموحد لكل معلم مستهدف.

- ينسق رئيس قسم التدريب بالإدارة التعليمية مع رئيس قسم الإحصاء بالإدارة باستلام كشوف المستهدفين للتدريب من خلال قاعدة البيانات، وذلك بالتنسيق مع مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة، والأسماء متاحة بالمدارس وفقاً لما تم تسجيله بالمدارس على التطبيق الالكتروني الخاص بالخطة الدراسية.

طرق الدخول للمنصة الإلكترونية

- كتابة رابط المنصة من خلال متصفح كروم أو اضغط هنا

- النقر على زر تسجيل الدخول.

- كتابة البريد الموحد للمعلم وكلمة المرور.

- فتح الدورة التدريبية بالنقر على اسم الدورة.

- النقر على محاضرة البث المباشر.

- تحميل برنامج TEAMS علي جهازك حيث تدار الجلسة من هذا البرنامج.

- النقر على الانضمام الآن للمشاركة بالمحاضرة.