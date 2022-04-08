مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في محافظة الإسماعيلية

يبحث المواطنون عن موعد أذان المغرب بشكل يومي عبر محركات البحث المختلفة طوال شهر رمضان المبارك لانتظارهم موعد مدفع الإفطار والصلاة.

وتختلف مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة عن القاهرة الكبرى، بفارق توقيت يصل إلى 10 دقائق أحيانا في بعض المحافظات، فيما تختلف عن الإسماعيلية بدقيقتين تقريبا.

وتقدم «الوطن» خدمة يومية لقرائها بتحديث مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب 7 رمضان في محافظة الإسماعيلية، ضمن خدماتها طوال شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب 7 رمضان في الإسماعيلية

ويُؤذن لصلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم الجمعة، سابع أيام شهر رمضان، في تمام 6:14 مساءً، بزيادة 3 دقائق عن أول أيام الشهر المبارك، فيما يُؤذن لصلاة العشاء في تمام 7:34 مساءً.

موعد أذان الفجر في ثامن أيام رمضان

وينطلق أذان الفجر يوم السبت، ثامن أيام شهر رمضان، بمحافظة الإسماعيلية، في الساعة الرابعة ودقيفتين، أما الشروق فيحين موعده في الساعة الخامسة و 32 دقيقة صباحاً، ويحين موعد صلاة الظهر في الساعة الحادية عشرة و53 دقيقة، وأذان العصر في الساعة الثالثة و27 دقيقة.

استمرار الإجراءات الاحترازية في المساجد الكبرى

واستمرت الإجراءت الإحترازية في الإسماعيلية خلال الايام الماضية في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك داخل كافة المساجد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن لجنة تضم مفتشي أوقاف الإسماعيلية تتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا في جميع المساجد خاصة الكبرى التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين في صلاة التراويح طوال شهر رمضان المبارك.