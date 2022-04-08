ناقدة فنية تشيد بشخصية مربوحة في الكبير أوي 6: ممثلة مبدعة

أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بإتقان الفنانة الصاعدة رحمة أحمد لدور «مربوحة» زوجة الكبير في مسلسل الكبير أوي 6، وأنها تركت بصمة وعلامة بارزة على الجمهور الذي يتابع أحداث المسلسل، وذلك اتضح من خلال مساعدة الفنان أحمد مكي لها لكي يبرزها في العمل الفني وبالتحديد في مشهد ليلة الدخلة الذي نال إعجاب الكثيرين.

مربوحة وتعويض دور هدية

وكان من أبرز إشادات الجمهور المتابع للمسلسل، أن رحمة أحمد حرصت بشكل كبير على تعويض دور الفنانة دنيا سمير غانم بشكل كبير، لتعلق على هذا الأمر الناقدة الفنية ماجدة موريس خلال حديثها مع «الوطن»، قائلة، إن «رحمة» فنانة مبدعة بشكل كافٍ لأنها استطاعت تعويض غياب «هدية»، ولكن لم تقض على الشخصية كما يتداول البعض: «الكثيرون اعتقدوا أنها ستفشل، ولكنها كانت على عكس التوقعات».

وأضافت الناقدة الفنية، أن لكل فنان شخصيته الخاصة: «هي استطاعت أن تعوض غياب دنيا سمير غانم، لكن الجمهور برضو مش هيقدر ينسى شخصية هدية، لأنها كانت من أهم أعمدة المسلسل في أجزائه السابقة»، مؤكدة أن دنيا سمير غانم لها كاريزما خاصة وحضور كبير وكانت ممتعة في الأجزاء السابقة.

أبرز أعمال رحمة أحمد قبل الكبير 6

وهذه ليست المرة الأولى للفنانة رحمة أحمد في التمثيل، إذ كانت دائمًا ما تبدع على خشبة المسرح ومن أهم أعمالها، مشاركتها في مسرحية أمين وشركاه مع الفنان أحمد أمين والتي جرى عرضها على شاشة التلفزيون، وأيضًا مشاركتها في مسرحية ديجافو مع الفنان حمزة العيلي، ونالت إشادة واستحسان العديد من متابعي المسرحية نظرًا لكونها شخصية كوميدية.

ومن أبرز أدوارها في عالم الدراما، مشاركتها في مسلسل «أريد رجلًا» مع الفنان إياد نصار وسهير المرشدي ومحمد التاجي وعدد آخر من الفنانين، وأيضًا مشاركتها في مسلسل «ليه لأ» مع الفنانة أمينة خليل وشيرين رضا وهالة صدقي.

واكتشفها المخرج أحمد الجندي ورشحها لكي تجسد شخصية زوجة الكبير بدلًا من الفنانة دنيا سمير غانم «هدية»، التي دخلت مستشفى المجانين في الجزء الرابع.