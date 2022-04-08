مربوحة تنقذ الكبير من الموت في الحلقة 7.. وتطلب غسالة أطباق وموبايل

نجحت «مربوحة»، زوجة الكبير أوي، في إنقاذه من الموت في أحداث حلقة الـ7 من مسلسل الكبير أوي 6، التي عرضت منذ قليل حصريا على قناة on e .

واستطاعت عروس «الكبير أوي» الجديدة «مربوحة»، إنقاذ الكبير أوي، من الموت عندما شاركوا في مسابقة «يا تماثيل الحرية»، والتي كانت تلزم الكبير بعدم التحرك نهائيا، وإلا سيتم تعرضهم إلى صدمة كهربائية شديدة قد تعرضهم للموت في حالة سقوطهم على الأرض، وبالفعل كاد «الكبير أوي» يقع على الأرض ويُصعق بالكهرباء، إلا أن «مربوحة» نجحت في الامساك به، وهنا طلب منها «الكبير» أن تمسك به بشدة، إلا أنها في مقابل ذلك طلبت منه أن يشتري لها موبايل جديدا وغسالة أطباق، وهنا شعر الكبير أوي أنه يتعرض للابتزاز من جانب مربوحة، إلا أنه وعدها أنه سيقوم بتنفيذ رغبتها ويشتري لها الموبايل والغسالة إذا تمسكت به بشدة وأنقذته من السقوط على الأرض والتعرض للصعقة الكهربية، وقد نجحت بالفعل مربوحة في إنقاذ الكبير.

صدمة أهل المزاريطة في الكبير أوي

يذكر أن الحلقة السابعة من الكبير أوي 6، قد بدأت عندما استيقظ أهالي المزاريطة، فى مكان غريب موجود به الكثير من الحراس، ويرتدون زيا موحدا، حيث شعروا أنهم تعرضوا لعملية اختطاف كبيرة من جانب مجهولين، وذلك على غرار المسلسل الكوري الشهير «لعبة الحبار».

من المعروف أن مسلسل الكبير أوي 6 ، يعرض حصريا على شبكة قنوات ON E، التي نجحت في الحصول على حق البث الحصري له.

ويتم عرض الحلقة بعد مدفع الإفطار مباشرة، لتبدأ الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام الساعة 6:20 مساء، وتتم الإعادة في تمام الساعة 1:50 صباحا، والإعادة الثالثة، في تمام الساعة 2 ظهرا من اليوم التالي.