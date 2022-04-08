إيفيهات جعلت رحمة أحمد تتصدر الترند بشخصية «مربوحة»

نجحت الفنانة الشابة رحمة أحمد في خطف الأنظار وتصدر الترند بمجرد ظهورها ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 6 مع الفنان أحمد مكي، والذي يتم عرضه عبر شاشة قناة on.

ومنذ اللحظة الأولى لظهور الفنانة رحمة أحمد وتفاعل الجمهور مع الإيفيهات التي قالتها ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي ابتداء من أول مشهد، حيث في المشهد الأولى لها حينما كانت تتحدث مع صديقتها على تقدم الكبير للزواج منها أخبرتها بأنها سبق وشاهدته قبل ذلك، وأنه قال لها أحلى جملة في حياتها وهي: «قالي جملة عمري مهنساها، قالي قرعة أبو اللي جابك».

إيفيهات رحمة أحمد في الكبير أوي

وكان أيضا من أشهر إيفيهات رحمة ضمن أحداث المسلسل في مشهد حفل الزفاف، حينما حاولت أن تغازل الكبير وهم في الكوشة فقالت له: «أنت براد قساوة بس عينيك كلها شقاوة».

وكان من أكثر المشاهد التي جعلت رحمة تتصدر الترند هي مشاهد فرحها مع الكبير أوي وارتدائها لأول إطلالة وهي الأنوار والتي وضعتها في وصلة بالكهرباء من العمومي وهنا قالت: «واخدة واصلة من العمومي علشان أوفرلك يا كبير».

وفي نفس المشهد أيضا قالت رحمة أحد الإيفيهات التي وصفت بها إطلالتها، فقالت «المرأة الكهربائية المثيرة» ليرد عليها الكبير قائلا: «المرأة الكهربائية المثيرة للشفقة».

رحمة أحمد تتصدر الترند

وهذا المشهد الذي ظهر فيه بإطلالات متعددة حمل عدد كبير من إيفيهات رحمة التي تفاعل معها الجمهور، حيث حاولت مغازلة الكبير قائلة «يا كلوب العتمة»، وغازلته أيضا بكلمة أخرى قائلة «يا مستر اوعى تاخدني غياب»، وتوالت الإيفيهات فقالت «ده 20 % ليكرا».