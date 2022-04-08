قبل مربوحة في الكبير أوي 6.. تعرف على أدوار قدمتها رحمة أحمد

حالة كبيرة من النجاح حققتها الفنانة رحمة أحمد بعد ظهورها مؤخرا بشخصية مربوحة في الكبير أوي 6 مع الفنان أحمد مكي بديلة للفنان دنيا سمير غانم التي كانت تجسد شخصية هدية.

وظهرت الفنانة رحمة أحمد بشخصية مربوحة وهي الزوجة الجديدة التي تزوجها الكبير أوي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 6، وتمكنت من إثبات وجودها في وقت قصير في العمل.

أبرز أعمال رحمة أحمد قبل مربوحة في الكبير أوي

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك رحمة فيها في عمل فني ولكنها سبق، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية كان من بينها مسلسل أريد رجلا مع الفنان إياد نصار وسهير المرشدي ومحمد التاجي وعدد آخر من الفنانين.

وأيضا شاركت مع الفنانة أمينة خليل في مسلسل ليه لأ الذي شارك فيه عدد من الفنانين منهم شيرين رضا وهالة صدقي وهاني عادل.

كما أنها كانت ممثلة مسرح متألقة، حيث شاركت في مسرحية أمين وشركاه مع الفنان أحمد أمين، والذي تم عرضها على شاشة التليفزيون.

أعمال مسرحية لرحمة أحمد

وكانت قد شاركت رحمة أيضا في مسرحية ديجافو مؤخرا مع الفنان حمزة العيلي ولاقت استحسان الكثيرين بسبب خفة دمها على المسرح.