بائعة مناديل عزيزة النفس ترفض مبلغا ماليا كبيرا في «على باب الله»

تعرض المذيع حسن محفوظ، مقدم برنامج «على باب الله»، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، لموقف إنساني في أثناء تقديمه حلقة اليوم من البرنامج، إذ تحدث مع سيدة تبيع المناديل في أحد الشوارع، وطلب منها أن تُعطيه منديلًا ولكنه لم ليس لديه أموال لهذا، ووافقت السيدة وقالت له: «خده وخليه معاك ولما يجيلك فلوس حاسبني ولو مجاش أنا مسامحه».

بائعة المناديل: روح ربنا يكرمك

وأعطته السيدة ما أراد بعدما أخبرته بأنها ستسامحه حال عدم قدومه إليها مرة أخرى وإعادة النقود إليها، وعندما سألها عن إمكانيته عدم العودة لمحاسبتها مرة أخرى ردت عليه السيدة بقولها: «يا سيدي يارب ربنا ييسرلك سكتك، روح ربنا يكرمك».

رد فعل مقدم البرنامج على تصرف السيدة

وفوجئ مقدم البرنامج «محفوظ» من موقف السيدة معه، وقال: «هو إيه يا جماعة ده، ده معقول الكلام ده، هي قاعدة مستنيه أي حاجة ولما أقولها تقولي روح الله يسهلك معكش فكة خلاص، مش طبيعي الكلام ده»، وعاد مرة أخرى إلى السيدة ليسألها عن سبب كرمها هذا لترد عليه: «أنا مش كريمه ولكن ده منديل ورق، وأنا قاعده صحتي تعبانه وعيانه أصلًا وعندي مرض غريب».

وأوضحت السيدة أنها لا تعيش في مكان معين ولم يرزقها الله بالأبناء، وتعاني من الإصابة من مرضها، فعرض عليها توفير سكن لها يقيها المكوث في الشارع، فردت عليه بقولها: «لا لا ربنا هو اللي بيبعت من رحمته إن شاء الله وقت ما يريد، قول يارب».