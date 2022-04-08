أحمد عز نجم رمضان 2022 في «الاختيار 3» وإعلان شركة محمول

نجاح كبير يحققه النجم أحمد عز بدوره في الجزء الثالث من ملحمة «الاختيار» بتجسيده لشخصية مروان العدوي، ضابط المخابرات العامة، الذي يسعى لمنع دخول شحنة أسلحة إلى مصر حسبما أظهرت الحلقات الأولى من المسلسل الذي يعد الأضخم إنتاجاً في الدراما المصرية.

واستطاع أحمد عز رسم ملامح الشخصية بشكل مغاير ومختلف عن شخصية «سيف العربي» التي جسدها في مسلسل «هجمة مرتدة»، العام الماضي، بخاصة وأنه كان يعمل مع الجهاز الأمني نفسه، حيث قدم أداءاً مختلفاً وحاز دوره علي إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وما زال أحمد عز يواصل تصوير مشاهده في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» بعدد من المناطق المتفرقة، ومن المقرر أن ينتهي منه نهاية الأسبوع الثاني من شهر رمضان.

أبطال مسلسل «الاختيار 3»

ويشارك في بطولة «الاختيار 3» ياسر جلال، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، خالد الصاوي، صبري فواز، هشام إسماعيل، عبد العزيز مخيون، خالد زكي، هيدي كرم، إيمان العاصي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

ولم يقتصر نجاح أحمد عز علي دراما رمضان فحسب، بل امتد نجاحه إلي عالم الإعلانات، وذلك بعد تقديمه لإعلان لشركة شهيرة لخطوط المحمول بمشاركة الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، حيث تم تصوير الإعلان في إيطاليا خلال يومين، وظهر عز بأكثر من شخصية خلال الإعلان الذي غلب عليه الطابع الرومانسي الكوميدي.

«الجريمة» آخر أعمال أحمد عز في السينما

ويعد فيلم «الجريمة» بمثابة آخر أعمال أحمد عز في السينما، والذي تصدر إيرادات أفلام الموسم بتحقيقه لـ 32 مليون و859 ألف و165 جنيه وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، منة شلبي، نبيل عيسي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.