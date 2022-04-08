معارض أهلا رمضان 2022 في مطروح.. 27 منفذا

ارتفع عدد معارض أهلا رمضان في مطروح لتسجل 27 معرضا، على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية، وجرى تنظيم معارض في جميع المدن بدءا من مدينة الحمام شرقا ومرورا بمدن العلمين والضبعة ورأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا، بتخفيضات على جميع السلع، وبأسعار أقل من المعروضة في الأسواق، بالإضافة إلى توافر جميع المواد الغذائية بها التى يحتاجها البيت المطروحي.

سلع معارض أهلا رمضان في مطروح

وتتوافر السلع المختلفة في معارض أهلا رمضان 2022 في مطروح حسب المحاسب حسن الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، من 4 أقسام رئيسية سلع أساسية مثل الأرز والزيت والسكر والدقيق والسمنة بجميع أنواعهم والشاى ومنتجان الألبان من جبن وزبادى وحليب ومكرونات، وقسم للخضروات والفاكهة ومتاح به البطاطس والطماطم والبصل والثوم والكوسة والباذنجان والفلفل والخيار وغيرها من الخضروات الطازجة، بجانب الفاكهة من موز وتفاح وبرتقال وكيوى، وقسم لياميش رمضان من التمور بأنواعها المتنوعة والزبيب وجوز الهند وقمر الدين وبندق واللوز وعين الجمل والمشمشية والأراسيا، وقسم خاص باللحوم والأسماك ومتاح به لحوم بلدى طازجه تذبح يوميا في المجازر تحت إشراف الطب البيطرى وتباع الكيلو 130 جنية، ولحوم الضأن البرقي التى تتميز بها مطروح، وأسماك بحر من مطروح من بورى ووقار ودنيس وشراغيش وبربون وتونه ومغازل، وأسماك مزارع كالبلطى والبورى.

أسعار معارض أهلا رمضان بمطروح

وقال وكيل وزارة التموين بمحافظة مطروح، إن أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2022 في مطروح تباع بتخفيضات بنسبة 20% عن الأسواق ويوجد مراقبة تموينية لجميع المعارض من خلال الدفع بمفتش تموين لمتابعة جميع المعارض والالتزام بالأسعار المقررة التى يجرى اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بعد العرض عليه من مديرية التموين.