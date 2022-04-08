تخفيضات على اللحوم والسلع بمعرض أهلا رمضان 2022 في محافظة كفر الشيخ

انخفضت أسعار اللحوم والسلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان 2022 في محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وذلك في المعرض الرئيسي الواقع بميدان الـ47، كما انخفضت في الشادر المقام بطريق سكة روينة بغرب العاصمة، وشهدت أسعار السلع انخفاضا وعروضا في الشوادر المقامة ببعض المدن وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين، حيث تراوحت نسبة التخفيضات ما بين 25 لـ30%.

أسعار اللحوم اليوم بمعرض أهلا رمضان 2022 في محافظة كفر الشيخ

ووفقا لأحد العارضين فأن أسعار اللحوم الحية والمجمدة بمعرض أهلا رمضان 2022 في محافظة كفر الشيخ، شهدت انخفاضا اليوم الجمعة، حيث جرى تخفيض سعر الفراخ المجمدة لتباع الفرختين بسعر 75 جنيها بدلا من 80 جنيها، والفرخة بـ35 جنيها بدلا من 40، كما شهدت أسعار البط المجمد انخفاضا، كما انخفض سعر اللحمة السوداني الحية لـ90 جنيها بدلا من 95، فيما شهدت أسعار اللحوم المجمدة ايضا انخفاضا كبيرا.

سعر المكرونة والأرز بمعرض أهلا رمضان 2022 في محافظة كفر الشيخ

كما شهدت أسعار المكرونة والأرز بمعرض أهلا رمضان 2022 في محافظة كفر الشيخ، انخفاضا، حيث يبدأ سعر كيس المكرونة من 3 جنيهات ونصف وحتى 6 جنيهات، وتتنوع المكرونة تلبية لاحتياجات المواطنين، كما يباع كيلو الأرز الأبيض ذات جودةو عالية بـ10 جنيهات فقط في الوقت الذي يباع فيه بالخارج بنحو 14 جنيها، كما انخفضت أسعار الشعرية أيضا بانواعها.

أسعار السكر والدقيق بمعرض أهلا رمضان 2022 في محافظة كفر الشيخ

ووفقا للمهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية لـ«الوطن»، فان أسعار السكر والدقيق بمعرض أهلا رمضان 2022 في محافظة كفر الشيخ، شهدت انخفاضا كبيرا عن مثيلاتها في السوق، حيث يباع كيس الدقيق الأبيض الفاخر بـ10 جنيهات، ويباع كيلو السكر الأبيض الخاص بشركة الدلتا للسكر بـ10 جنيهات في الوقت الذي يباع به في الخارج بـ14 جنيها.

أشار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إلى تواجد اكثر من 80 عارضا بمعرض أهلا رمضان 2022 في محافظة كفر الشيخ هذا العام وان الأسعار تنافسية وبها نسبة تخفيضات كبيرة، وهناك إقبال كبير من المواطنين على شراء السلع من المعرض والشوادر.