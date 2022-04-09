الرئيس الأمريكي يوقع على قانون إنهاء استيراد النفط من روسيا

وقعت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، مساء أمس الجمعة، على قانون إنهاء استيراد نفط روسيا وتعليق العلاقات التجارية مع «موسكو» و«مينسك»، وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان، إن القانونان يهدفان إلى زيادة تشديد القيود في المجال التجاري، فيما سيكون هذا الإجراء ساري المفعول حتى أوائل عام 2024.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، إن «واشنطن» تتمنى هزيمة «موسكو» في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فيما أشارت الوزارة الأمريكية، إلى سعيها لتجنب تصعيد التوتر مع روسيا في المجال العسكري.

البنتاجون: واشنطن تأخذ بعين الاعتبار أن روسيا دولة نووية

وأوضحت الدفاع الأمريكية، أن واشنطن تأخذ بعين الاعتبار أن روسيا دولة نووية، رافضة الادعاءات بأن الولايات المتحدة لا تبذل جهودا كافية أو لا تعمل شيئا بالسرعة المطلوبة في ما يخص دعم أوكرانيا.

من جانبه، دعا الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، من «هوستوميل» المدمرة، الدول الشريكة لـ بلاده، إلى تزويد «كييف» بأسلحة ثقيلة بعيدة المدى، وقال في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن بلاده تحتاج ليس فقط العقوبات، ولكن الأسلحة أيضا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

جزر كايمان البريطانية تجمد 7.3 مليار دولار من أصول روسيا

من جانبها، جمدت المؤسسات المالية في «جزر كايمان»، منطقة بريطانية تتمتع بحكم ذاتي في ما وراء البحار، نحو 7.3 مليار دولار من أصول روسيا امتثالا للعقوبات، فيما قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، في تقرير، إن شركة «شل» النفطية، ستواصل شراء نفط روسيا ومد السوق الأوروبي به عن طريق تحويل شحنة ديزل روسي إلى ما يسميه التجار مزيج لاتفيا.

وأوضحت الوكالة الاقتصادية، أن الشركة النفطية ستقوم بمناورة تدعم فيها ديزل روسيا المخلوط وغيره من المنتجات البترولية المكررة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.