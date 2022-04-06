وزيرة أمريكية: الحظر الكامل لصادرات النفط الروسي يضر بالولايات المتحدة

أقرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بأن الحظر الكامل على صادرات النفط الروسي من المرجح أن يثير زيادة مفرطة في الأسعار العالمية للنفط، وهو ما من شأنه أن يضر بالولايات المتحدة وحلفائها، حسب قولها.

وزيرة الخزانة الأمريكية تدعو شركات النفط لزيادة الإنتاج

وفي تصريحات لها خلال جلسة للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، قالت يلين: إنها تأمل في أن تتمكن شركات النفط في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من زيادة الإنتاج في الأشهر الستة المقبلة، بسبب ارتفاع الأسعار، مما قد يسمح بفرض قيود أكثر صرامة على النفط الروسي، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية عن وسائل إعلام أمريكية.

ورأت وزيرة الخزانة الأمريكية أن إنشاء حساب ضمان لعائدات مبيعات النفط والغاز الروسي أمر محتمل، ونهج يستحق الاستكشاف.

يلين: العملية العسكرية الروسية سيكون لها تداعيات اقتصادية هائلة

وجددت «يلين» تحذيرها من أن العملية العسكرية الروسية في أوروبا الشرقية سيكون لها تداعيات اقتصادية هائلة في أوكرانيا وخارجها، مضيفة: على الصعيد العالمي، تؤدي الآثار غير المباشرة للأزمة إلى زيادة نقاط الضعف الاقتصادية في العديد من البلدان التي تواجه بالفعل أعباء ديون أعلى وخيارات سياسية محدودة أثناء تعافيها من فيروس كورونا.

ودعت الكونجرس إلى تقديم الدعم لصندوق النقد الدولي ومنظمات البنك الدولي، التي قدمت منحا وتمويلات مالية إنسانية لأفقر سكان العالم وأكثرهم ضعفا.

وثمة انقسام داخل المعسكر الغربي حول فكرة حظر صادرات النفط والغاز الروسي، فبينما تنحاز بعض البلدان لذلك، ترفض بلدان أخرى هذا الاقتراح بشدة، ومن بينها ألمانيا، مشيرة إلى أنه لا يمكن الاستغناء تماما في الوقت الحالي عن وارداتها من النفط والغاز الروسي.