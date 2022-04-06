بايدن: سنزود أوكرانيا بطائرات متطورة وسنفرض عقوبات أكثر على روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن «الجيش الأوكراني يقاتل بنجاح لأننا دربناهم وقدمنا لهم الأسلحة»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة، ستواصل تزويد أوكرانيا، بالأسلحة للدفاع عن نفسها مثل طائرات مسيرة متطورة وصواريخ جافلين وغيرها.

الرئيس الأمريكي يندد بـ«جرائم حرب في أوكرانيا»

وندد الرئيس الأمريكي بما وصفه بأنه «جرائم حرب» في أوكرانيا، مضيفا: «سنفرض عقوبات اقتصادية أكثر على روسيا، وسنزيد من عزلتها»، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

ويأتي ذلك في سياق الصراع المتصاعد بين روسيا والولايات المتحدة، الذي يتخذ الآن من أوكرانيا ساحة له، وسط تقديرات مراقبين بأن الحرب الدائرة هناك ليست في حقيقة الأمر بين روسيا وأوكرانيا، وإنما أساسا بين روسيا والولايات المتحدة.