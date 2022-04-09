شاب ينهى حياته شنقا داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسيه بأسيوط

أقدم شاب على إنهاء حياته شنقًا بملاءة السرير، داخل مسكنه فى شارع رياض بدائرة قسم ثان أسيوط، بعد مروره بأزمة نفسية.

وكان اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شخص من أعلى مسكنه بالطابق الخامس بشارع رياض خلف قسم ثان أسيوط.

وصول قوات الشرطة إلى مسرح الجريمة

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط وأفراد وحدة مباحث القسم ثان أسيوط برئاسة المقدم بركات أحمد بركات رئيس المباحث، والرائد محمد أبو دومة، والنقيب أحمد عبد المقصود، والنقيب محمد حمدي، والنقيب أحمد علي، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبالفحص الأولى تبين سقوط شاب في العقد الثالث من العمر، جثة هامدة على الأرض من أعلى مسكنه ملفوفًا حول رقبته ملاءة سرير مقطوعة من المنتصف ويرجح أنها حالة انتحار.

أزمة نفسية واكتئاب دفعاه إلى الانتحار

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث القسم حول الواقعة، أن الشخص يدعى «أحمد .س. ع»، 32 عامًا، يعم موظفًا في مستشفى قصر العيني، وأنه أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية وحالة اكتئاب، مما دفعه إلى الانتحار بربط عنقه بملاءة سرير وشنق نفسه داخل بلكونة شقته وانقطعت الملاءة وسقط من الطابق الخامس على الأرض جثه هامدة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وحرر محضرًا بالواقعة، وجرى نقل الجثة بأمر النيابة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام؛ تحت تصرف النيابة لإنتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة؛ واتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة.