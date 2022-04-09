صيدلية القاهرة تناقش تحديات مرض التوحد بمناسبة اليوم العالمى للتوعية به

نظمت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة بعنوان «التوحد والتحديات»، والتي قدمتها الدكتورة رنا سعد الدين محمد رئيس وحدة التخاطب بمستشفى الحسين الجامعي ومستشفى سيد جلال، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد. حضر الندوة، الدكتورة شهده عاصم المراغي القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة شيرين ماهر رزق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

الندوة تهدف لرفع وعى المجتمع الجامعي بالمرض

واستهدفت الندوة رفع درجة الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمرض التوحد، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لديهم حول هذا المرض، وطرق علاج هذا المرض، وتعريفهم بالأماكن المتاحة داخل المستشفيات الحكومية لعلاج مصابي مرض التوحد بالمجان.

وجاءت الندوة في إطار الحرص على توفير فرص متساوية لجميع أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على مرضى التوحد بهدف تحسين نوعية حياتهم لكي يتمكنوا من العيش حياة كاملة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع.

رئيس جامعة القاهرة يوجه بتنظيم ندوات لرفع الوعى الصحي بالأمراض

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وجه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بعقد الندوات العلمية المختلفة التي ترفع الوعي الصحي وتنمي الجوانب المعرفية لدى المجتمع الجامعي حول الأمراض التي يمكن أن تصيب الفرد والمجتمع وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة للجميع.