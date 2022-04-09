مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022.. «هتكون بالزيادات المقررة»

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، إذ تستعرض الوطن التفاصيل الكاملة لجدول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

وقالت وزارة المالية، في بيان، إنّ مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، ستكون بالزيادات الجديدة والتي أقرت، سواء الخاصة بالعلاوة الدورية، أو الخاصة، موضحة أنّ زيادة الحافز الشهري الإضافي، طبقا لحزمة القرارات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي.

صرف مرتبات شهر أبريل 2022 على مدار 4 أيام

وسيتم صرف مرتبات شهر أبريل 2022، على مدار 4 أيام، سيكون هناك يومين إضافيين، إلى جانب يومين أساسيين، لكل العاملية في الجهات الحكومية والوزارت، موضحة أنه سيتم صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الأربعاء 20 أبريل، وصرف مرتبات شهر ابريل 2022، في 33 وزارة وهيئة يوم الخميس 21 أبريل.

وأشارت الوزارة إلى أنّ يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 أبريل، سيشهدان صرف باقي الجهات الأخرى، ومن المؤكد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 إلى وزارات «التموين، الصحة، والطيران المدني، والتضامن، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة، وقطاع الأعمال العام»، إضافة إلى باقى الوزارات.

وبحسب ما أعلنته المالية، ستصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي، وبحد أدني 100 جنيه شهريًا بدون حد أقصي، ويتم صرفها مع مرتبات شهر أبريل 2022، وتصرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة بحد أدنى 100 جنيه شهريًا.

البنوك تستعد لصرف مرتبات شهر أبريل 2022

وتستعد البنوك العملة في السوق المصرية، لصرف مرتبات شهر أبريل 2022، بمجرد تحويلها من قبل وزاة المالية، إذ تغذي البنوك ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بالكاش، إضافة إلى مطالبة البنوك كافة المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية قبل استخدام ماكينات الصرف الآلى.