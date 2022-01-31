بالفيديو.. تعرف على منافذ صرف المرتبات والمعاشات من بنك ناصر الاجتماعي

تماشيا مع إطلاق الحكومة لإستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، أكد بنك ناصر الإجتماعى، أنه تحت رئاسة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، يضع التحول الرقمي والشمول المالي على رأس أولوياته وسياساته، من أجل مواكبة التطور التكنولوجي، في تقديم خدمات مصرفية للعملاء، لضمان حصولهم على مستحقاتهم بشكل أسرع.

وأكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه في إطار التيسير على أصحاب المرتبات والمعاشات، فإن البنك يضعهم على رأس اهتماماته ويسعي لتوفير سبل الأمن والسلامة لهم، في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، عبر التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم حتى لا يحدث تكدس يعرضهم لخطر الإصابة.

تقديم الخدمات لأكثر من 550 ألف عميل

وأكد بنك ناصر، أنه يقدم خدمات لأكثر من 550 ألف عميل معاشات ومرتبات بإجمالي مليار و241 مليون جنيه تقريبا، مشيرا إلى أنه تم اتاحة فيديو لتسهيل الصرف على المستحقين https://youtu.be/T_Nr4tKBm2U

وأوضح «عشماوي» أن صرف المعاشات سيكون متاحا من فروع البنك المختلفة المنتشرة في كافة محافظات مصر ويبلغ عددها 104 فروع، إلى جانب بطاقات الصراف الآلي «ATM»، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، مع الإلتزام بعدم احتساب عمولات السحب، بحسب تعليمات البنك المركزي.

تغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقدية

وأكد البنك أنه أصدر تعليمات للفروع المختلفة، بتغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر، وفقا لخطة الدولة في استبدال منظومة بطاقة المعاشات والمرتبات بأخرى تعتمد على ميزة «المدفوع مقدمًا».

واستبدل البنك بطاقات الصراف الآلي بـ ميزة التي تقدم العديد من المميزات لأصحابها، منها السحب النقدي والسداد الإلكتروني لمدفوعات العميل سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليا.

الصرف من منافذ فوري

ووفر بنك ناصر الاجتماعي، أيضا خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري»، التي تضم أكثر من 200 ألف منفذ بيع، ومعتمدة في جميع محافظات مصر، بجانب 120 فرعا من «فوري بلس» على مستوى الجمهورية.

خدمة سيارات فروع متنقلة

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن البنك أطلق خدمة سيارات فروع متنقلة، للمساهمة في استقطاب المزيد من العملاء للقطاع المصرفي والتيسير علي عملاء البنك، وتحتوي السيارة علي ماكينتي صرف آلي، ومكانا مجهزا لتقديم الخدمات المصرفية للعملاء وتلقي مقترحاتهم.