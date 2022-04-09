معلومات عن فيلم زومبي في عيد الفطر قبل عرضه.. أحداث مليئة بالتشويق

بدأ صناع السينما في الترويج لأفلام عيد الفطر، عبر طرح البوسترات الخاصة بالأعمال المختلفة، وكان أول من كشف عن البوستر الخاص به هو فيلم زومبي للفنان علي الربيع، ونقدم فيما يلي، أبرز المعلومات عن فيلم زومبي في عيد الفطر.

وجود فيلم زومبي في عيد الفطر، جعل الكثيرون من الجمهور يبحثون عن أهم التفاصيل الخاصة به، استعدادا لمشاهدته وخاصة بعد طرح البوستر الخاص به وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

طرح فيلم زومبي في عيد الفطر

وظهر في البوستر مجموعة من شخصيات الزومبي، وفي مواجهتهم عدد من الأشخاص العاديين، وهو يعبر عن قصة الفيلم، إذ تدور أحداثه حول فرقة شعبية يغنى بها الفنان علي ربيع الذي يجسد شخصية مطرب، ومعه الفنان حمدي الميرغني وهو شاعر الفرقة، وخلال سفر الفرقة الشعبية بقيادة علي ربيع إلى أحد الأماكن، يدخلون بالخطأ منطقة مليئة بالزومبي ويصبحون في مواجهة معهم ومن هنا تنطلق الأحداث في إطار من التشويق والكوميديا .

وظهر الفنان علي ربيع في البرومو، بعد أن وجد كف يد أحد الاشخاص من الذين يبحث عنهم وينادي على باقي فرقته الشعبية، ليسألهم عن الشخص الذي عثر على يده بطريقة كوميدية، ليتفاجيء بعدد كبير من الزومبي يسيرون خلفه.

تفاصيل فيلم زومبي

فيلم زومبي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم علي ربيع، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد محمود، كريم عفيفي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.