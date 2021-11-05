رضا البحراوي ينتهي من تسجيل أغنية فيلم «زومبي على جنبي» لعلي ربيع

انتهى المطرب الشعبي رضا البحراوي، من تسجيل أغنية جديدة، وذلك في أول عمل فني له بعد انتهاء فترة إيقافه من قِبل نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، إثر خلافه مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

تفاصيل أغنية «بتخططولي» لـ رضا البحراوي

ويُشارك في الأغنية الجديدة التي تحمل اسم «بتخططولي»، كلّ من رضا البحراوي، ومحمود الليثي، ومحمد عبدالسلام، حيث تأتي ضمن أحداث فيلم «زومبي على جنبي» للفنان علي ربيع نجم مسرح مصر، إذ جرى تصويرها بمدينة الإنتاج الإعلامي.

أبطال فيلم زومبي على جنبي

فيلم «زومبي على جنبي»، من بطولة نجوم مسرح مصر، الفنان علي ربيع، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وعارفة عبدالرسول، وهاجر أحمد، ومحمد محمود، وهو من تأليف هشام أبو المجد، وأمين جمال، ومن إخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي كوميدي، ومن المُقرر طرحه خلال الأسابيع المُقبلة، حيث لم يتحدد بعد موعده النهائي.

كلمات أغنية أنا المدرسة لـ رضا البحراوي

يذكر أنّ رضا البحراوي، قد طرح قبل أسابيع، أغنية جديدة تحمل اسم «أنا المدرسة»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت ذلك خلال فترة إيقافه.

وتقول كلمات الأغنية: «أبطال العالم في كلامكو.. وفي أفعالكم صفر على الشمال.. وأنا مش بعد تاريخي ده كله همشي في سكة.. قولنا وقولوا أيوه بطولي.. وأشرف أي حد.. ياما كسبت لوحدي عتاولة.. حب الناس رزق من المولي.. وأنا طول عمري بأكلها حلال.. قالوا الكبير مش بكلامه.. لا ده الكبير فعل وتنفيذ.. وأنا المدرسة مهما عملتوا.. ومفيش منافسة مع التلاميذ.. أنت ابتديت تخرف مشيك مبقاش يشرف.. شكلك يا زميلي ناسي معرفتك.. مش مقاسي أنت فاضي بالنسبة لي.. آسف مش شايف حد».