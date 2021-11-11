علي ربيع يسجل أغاني فيلم «زومبي»: اللي جاي رعب (فيديو)

أعلن الفنان علي ربيع، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تسجيله لأغاني فيلمه الجديد «زومبي».

ونشر «ربيع» فيديو أثناء تسجيل إحدى أغاني الفيلم، وعلق قائلا: «من تسجيل أغاني فيلم زومبي، دعواتكم، إن شاء الله اللي جاي رعب، وموجودين ومفيش غياب».

أبطال فيلم «زومبي»

وفيلم «زومبي»، من بطولة علي ربيع، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وهاجر أحمد، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا، وسامي مغاوري، وعارفة عبدالرسول، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم «زومبي»، حول فرقة غناء مهرجانات، بقيادة علي ربيع الذي يقدم شخصية مطرب مهرجانات يدعى «حمادة بطة»، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، خلال أحداث الفيلم، الذي كان يحمل اسم «زومبي على جنب»، وتم تغييره إلى «زومبي».

يذكر أن الفنان علي ربيع شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «أحسن أب»، والذي شارك فيه بجانب هاجر أحمد وأحمد فتحي وسامي مغاوري وأحمد جمال سعيد وجيهان خليل وعدد آخر من الفنانين.

و«أحسن أب» مثّل تجربة جديدة لـ علي ربيع في عالم الدراما، حيث خاض من خلاله تجربة مسلسلات الـ15 حلقة.