ما فوائد الصيام لكبار السن وضوابطه؟.. «القومي للبحوث» يوضح

كشفت الدكتورة يسر كاظم، أستاذة التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القاعدة العامة للصيام تؤكد أنه مفيد لكل الأعمار، إلا في حالات مرضية معينة تستلزم الإفطار، لما له من فوائد صحية ونفسية وروحانية عديدة تزداد مع التقدم في العمر.

الصيام وفوائده الصحية للمسنين

وأوضحت في تقرير صادر عن المركز القومي، أن الصيام يسهم في تحسين الصحة البدنية والنفسية وبصفة خاصه لكبار السن، وذلك عن طريق تحفيز الجهاز المناعي، وتقليل احتمالات الإصابة بالسرطان، وكذلك تحسين وظائف المخ الإدراكية والنفسية، لذلك فالصيام تزيد فوائده مع التقدم في العمر لطالما لا يوجد موانع صحيه تحول دون الصيام.

ضوابط الصيام في شهر رمضان 2022

- شرب وتعويض المياه، من أهم ما يحرص عليه كبار السن، ويجب التأكيد على عدم التعرض للشمس أو الحرارة أثناء الصيام.

- الحرص على أكل وجبات بكميات صغيرة وخفيفة في الفترة من المغرب إلى السحور.

- الاهتمام بالنوم بعدد ساعات كافية، لأن قله النوم لها تأثير سلبي على صحة المسنين.

- تناول المسن على الأقل 6 كوب من الماء و2 كوب زبادي، وكثير من الخضروات والفاكهة وقليل من المخللات التي تعوض نقص الأملاح أثناء الصيام.

- تقليل كمية الحلويات والسكريات والدهون في الوجبات.

ومن جانبه، أكدت أستاذة التغذية أن الأبحاث العلمية الحديثة، أثبتت أن الصيام يسهم في تحسين الذاكرة، والتركيز والحالة المزاجية، وذلك بعد التعود على نظام الصيام أي بعد حوالي 3 أو 4 أيام من الصيام المنتظم.